Alle Vermögensdelikte in einem Werk vereint

All-in-One: Fundiertes Handbuch und kompakter Kommentar

Die Vermögensdelikte bilden das Herzstück des StGB und sind die Verfolgungsgrundlage einer Vielzahl an Strafverfahren. Das Handbuch bietet einen umfassenden Einblick in die Delikte des sechsten Abschnittes des Strafgesetzbuches (§§ 125–168g StGB), der die strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen regelt, und bereitet die Vermögensdelikte in all ihren Facetten fundiert und kompakt auf.

Behandelt werden unter anderem:

Sachbeschädigung und Hackerdelikte Veruntreuung und Unterschlagung Diebstahl, räuberischer Diebstahl und Raub Erpressung und Betrug Untreue und Geschenkannahme durch Machthaber Gläubigerschutz- und Bilanzdelikte Hehlerei, Geldwäscherei und Wucherdelikt Glücksspielstrafrecht



