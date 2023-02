„Steuerrecht 2023“: Fachbuch von Doralt und Hohenwarter

Neuauflagen. Die jährlichen „Steuerrecht“-Ausgaben von Prof. Werner Doralt erscheinen seit zwei Jahrzehnten. Nun ist die Ausgabe „Doralt/Hohenwarter 2023“ neu erschienen.

Mit seinem jährlich neuen „Steuerrecht“ habe em. o. Univ-Prof. Werner Doralt – er lehrte Finanzrecht an der Universität Wien – Verlagsgeschichte geschrieben, heißt es beim Fachverlag Manz: Es ist laut den Angaben die erste Gesamtdarstellung mit jährlichen Neuauflagen, und das seit mehr als zwanzig Jahren. Nunmehr teile sich Werner Doralt die Verantwortung mit Univ.-Prof. Daniela Hohenwarter-Mayr, die gleichfalls Finanzrecht am Institut für Recht der Wirtschaft der Universität Wien lehrt.

Die Neuauflage

Entsprechend heißt die Ausgabe jetzt „Doralt/Hohenwarter 2023“ statt bloß „Doralt“. In der aktuellen Gesamtdarstellung mit Stand 1.1.2023 (24. Auflage) werden die Abschaffung der kalten Progression und das Abgabenänderungsgesetz 2022 behandelt. Unternehmenssteuern, Verkehrsteuern und das Abgabenverfahren stehen laut Verlag im Vordergrund, ein eigenes Kapitel widmet sich auch dem Finanzstrafrecht. Der Titel ist in elektronischer Form auch als „Manz eBook powered by Ciando“ erschienen. Ciando ist ein IT-Dienstleister für Verlage.