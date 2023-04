Neuer Kurs für krisenfeste Regionen von der Uni Wien

Pandemie & Co. In Zeiten multipler Krisen wie Pandemien oder der Klimakrise macht die Uni Wien „Resilienz“ zum Thema eines neuen Zertifikatskurses.

Der Zertifikatskurs „Die resiliente Region“ kann im Universitäts-/Masterlehrgang „Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung“ angerechnet werden (Start im Oktober 2024). Die wissenschaftliche Leitung haben Yvonne Franz und Martin Heintel vom Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien.

Was ist Resilienz?

In Zeiten multipler Krisen wie Pandemien oder der Klimakrise gewinne das Thema „Resilienz“ immer mehr an Bedeutung: Das Modul „Die resiliente Region“ rückt die Dimensionen der Unsicherheit, Krisenfestigkeit und Wiederherstellungskapazitäten (in) einer Region in den Analysefokus. Resiliente Regionen im Verständnis dieses Zertifikatskurses sind jene Regionen, die Krisen vorausschauend oder auch reaktiv durch sozio-technologische Infrastrukturinvestitionen angehen. Dabei geht es auch um grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Am 26.4.2023 veranstaltet die Uni Wien einen Online-Infoabend dazu.