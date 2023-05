TU Wien kooperiert bei Executive Engineering MBA mit Caltech

Wien/Pasadena. Die TU Wien Academy (ACE) und das California Institute of Technology (Caltech) arbeiten für den „Executive Engineering MBA“ zusammen.

Caltech und TU Wien Academy haben die Zusammenarbeit in der postgradualen Ausbildung Anfang Mai 2023 verkündet: Im Rahmen der Kollaboration wurde ein neues Executive MBA-Programm in Engineering Management entwickelt. Dieses Programm, das gemeinsam von der TU Wien und Caltech angeboten wird, kombiniere die Stärken beider Institutionen, heißt es.

Die Teilnehmer*innen sollen Einblicke in moderne Technologien erhalten, Management- und Führungskompetenzen erwerben und lernen, wie sie sich in den komplexen globalen Märkten zurechtfinden können.

Das Programm

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt demnach auf dem Executive Engineering MBA, der von der TU Wien angeboten und für ein Semester auch an der amerikanischen Universität Caltech abgehalten wird. Sie ist auf Natur- und Ingenieurwissenschaften spezialisiert; zu ihrem Campus gehört u.a. das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA.

„Wir freuen uns sehr, uns mit der TU Wien in dieser transformativen Zusammenarbeit zu vereinen“, so Rick Hefner, Leiter der postgradualen Einheit CTME von Caltech: Gemeinsam werden wir die Zukunft der Bildung gestalten, indem wir Spitzenforschung integrieren, interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und eine neue Generation von Führungskräften fördern, die Innovation vorantreiben und die Grenzen des Möglichen ausloten.“ „Wir sind fest davon überzeugt, dass Bildung der Grundstein für Fortschritt und Wohlstand ist“, so TU Wien ACE-Chef Wolfgang Güttel.