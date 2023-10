Mietwagen laut ADAC heuer um bis zu 40 Prozent günstiger

Urlaubsländer. Mietwagenpreise in Urlaubsdestinationen wie Portugal und den USA sind heuer um bis zu 40% günstiger, so der deutsche Automobilklub ADAC.

Der goldene Herbst macht Lust auf Reisen, heißt es in einer ADAC-Aussendung: Dazu gehört oft genug ein Mietwagen. Ein Vergleich der ADAC Autovermietung hat ergeben, dass die aktuellen Mietwagenpreise in den Urlaubsländern deutlich günstiger sind als noch im Herbst des Jahres 2022.

Preis-Ausschläge haben sich entspannt

Die Situation auf dem Mietwagenmarkt hat sich laut Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung, im Vergleich zum Vorjahr weltweit deutlich entspannt.

Musste man im Herbst 2022 noch durchschnittlich 357 Euro pro Woche (Compact-Klasse) bezahlen, sind es in diesem Jahr nur noch 308 Euro. Wer sich also jetzt seinen Mietwagen für den Kurztrip oder die Herbstferien sichert, komme durchschnittlich 14 Prozent günstiger weg im Vergleich zum Preis im Vorjahresherbst (Compact-Klasse).

In der Economy-Klasse liegt der Preisrückgang immerhin noch bei neun Prozent.

In Spanien – wo man für die Wochenmiete im Sommer durchschnittlich 560 Euro bezahlen musste – sind es für den Herbst 259 (Economy) bzw. 287 Euro (Compact) und damit rund die Hälfte weniger als der Hochsaisonpreis in den Urlaubsmonaten.

Schon ab unter 200 Euro für eine Woche ist in Griechenland ein Mietwagen in der Economy-Klasse zu haben.

In den USA, dem Top-Reiseziel außerhalb Europas, sind es statt 697 im Sommer nun nur noch 308 Euro beim Wochenmietpreis, also satte 56 Prozent Preissenkung.

Tipps zur Mietwagenbuchung

Tobias Ruoff rät generell darauf zu achten, „dass bei der Buchung eine kostenfreie Stornierung bis Mietbeginn möglich ist“. Die ADAC Autovermietung selbst biete dies als Standard an, um die finanziellen Risiken für Mitglieder möglichst klein zu halten. Die übrigen Tipps im Überblick:

Tipp 1: Preise der Fahrzeugklassen vergleichen

Oft sind die Preisdifferenzen zwischen der kleineren und der nächstgrößeren Kategorie online nur sehr gering. Ein Upgrade vor Ort ist immer teurer, so der ADAC.

Tipp 2: Kürzerer Mietzeitraum nicht immer günstiger

Bei der Mietwagenbuchung gilt es auf die Zeitspanne achten: Oft hat die Anmietung für fünf Tage den gleichen Preis wie eine siebentägige Mietdauer.

Tipp 3: 24 Stunden-Fristen nicht überschreiten

Die 24-Stunden-Regelung sollte man immer optimal ausnutzen, aber die Zeit nicht überschreiten, mahnt der ADAC. Das bedeutet konkret: Wenn man das Fahrzeug um 16 Uhr anmietet, ist die Rückgabezeit auch 16 Uhr. Nicht vergessen vorher wieder vollzutanken bzw. das E-Auto zu laden!

Tipp 4: Gleich am Airport losfahren

Eine Anmietung am Flughafen ist praktisch und spare Geld für den Transfer zum Hotel. Wenn man den Mietwagen am Flughafen abholt, profitiert man außerdem von längeren Öffnungszeiten. Bei der Buchung sollte man – soweit vorhanden – die Flugnummer angeben. Diese wird an die Autovermietung vor Ort weitergeleitet, sodass diese über etwaige Verspätungen informiert ist.

Tipp 5: Der Preis ist nicht das Wichtigste

Man sollte auf jeden Fall immer das Gesamtpaket mit sämtlichen Gebühren und Versicherungen – am besten ist eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung – vergleichen, so der deutsche Automobilklub. Denn sonst drohe man schnell in eine Kostenfalle zu tappen.

Tipp 6: Wie viele Kilometer sind erlaubt

Unbegrenzte Kilometer sind nicht überall Standard. In solchen Fällen sollten Urlauber am besten vorab überschlagen, wie viele Kilometer voraussichtlich gefahren werden. Wer die Inklusive-Kilometer überschreitet, müsse mit hohen Kosten pro Extra-Kilometer rechnen.