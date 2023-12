Neuer KI-Bachelor für Praktiker kommt am Campus Hagenberg

IT-Ausbildung. Das Bachelor-Studium „Artificial Intelligence Solutions“ startet 2024 erstmals an der FH OÖ in Hagenberg: Im Zentrum stehe die praktische Anwendung von Computer Vision, Natural Language Processing & Co.

Für den Bachelorstudiengang „Artificial Intelligence Solutions“ (AIS), der im Herbst 2024 beginnt, hat die Bewerbungsfrist jetzt begonnen, teilt die FH OÖ mit. Infos gibt es im Rahmen eines Webinars am 20.12.2023. Designierter Leiter des AIS-Studiums ist Univ.-Doz. Ulrich Bodenhofer, Professor für Künstliche Intelligenz am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich.

Die Themen

„Spätestens seit ChatGPT wissen wir, dass künstliche Intelligenz gekommen ist, um zu bleiben – und deswegen ist dieser Technologie in Studienplänen der entsprechende Stellenwert zu geben“, so Bodenhofer: KI sei in den Informatik- wie auch Medien-Studiengängen der Fakultät Hagenberg schon länger fixer Bestandteil in der Lehre, doch nun soll ein eigener, KI-spezifischer Bachelorstudiengang angeboten werden.

Im Fokus des Studiengangs AIS steht demnach die praktische Anwendung, weniger die Entwicklung neuer KI-Methoden. „Im Zuge dieses Bachelorstudiengangs sollen ‚AI Engineers‘ ausgebildet werden, die KI-Projekte von der Planung bis zur Umsetzung begleiten können“, so Bodenhofer. Im Sinn habe man breit ausgebildete Generalist:innen, die KI-Projekte in kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch in anderen Unternehmen und Institutionen allein oder in einem kleinen Team umsetzen können, wozu neben Technik auch Organisation zählt.

Die Inhalte

Inhaltlich stehen KI-Methoden wie Machine Learning (insbesondere Neuronale Netze und Deep Learning) sowie KI-Anwendungen wie Computer Vision und Natural Language Processing (NLP) im Fokus. Teil des Studienplans seien auch Data Engineering, Softwareentwicklung, Cloud Computing sowie Projektmanagement, Recht, Management und Soft Skills.

Das Studium ist als Vollzeit-Studium organisiert (180 ECTS-Punkte, Unterrichtssprache Englisch) und schließt mit dem Titel Bachelor of Science in Engineering (BSc) ab. Im sechsten Semester besteht die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu absolvieren.