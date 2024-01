WIFI Wien zeigt neue Kurse am neuen Campus

Postgraduate. Ab 15.1.2024 informiert das WIFI Wien über sein Kursangebot im neuen Jahr. Der größte Anbieter seiner Art in Österreich hat zuletzt den Campus umgebaut.

Von 15. bis 18. Jänner 2024 lädt das WIFI Wien, Österreichs größter privater Bildungsanbieter, zu den WIFI Online Infotagen, heißt es bei der Institution der Wirtschaftskammer: An vier Tagen, jeweils von 15 bis 20 Uhr, erhalten Interessierte demnach in 70 Online-Live-Info-Veranstaltungen Informationen zu aktuellen Aus- und Weiterbildungsangeboten. Auch Expertengespräche gehören zum Angebot.

„Jede berufliche Laufbahn ist einzigartig. Von der Lehre bis zur Meisterprüfung, von der Berufsreifeprüfung bis zum akademischen Abschluss an der Berufsakademie − das WIFI Wien unterstützt individuell bei Berufswahl und persönlicher Karriere mit einem vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebot“, so Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien, in einer Aussendung.

Ein modernisierter Campus

Der Standort wko campus wurde Ende 2023 modernisiert, zu den Highlights zählen demnach neu gestaltete Lehrsäle, Werkstätten und Studios, ein neues Leitsystem mit digitalen Türschildern und Kommunikationsmonitoren u.a. Zu den Unterrichtsformaten gehören der klassische Präsenzkurs (vor Ort in der Gruppe mit Trainer), Live-Online-Kurse (online im virtuellen Kursraum mit Gruppe und Trainer) und eLearning (Online-Selbststudium ohne Trainer) bzw. eine Mischung dieser Elemente.

Mit einer eigenen WIFI-Lernplattform will man alle Teilnehmenden vernetzen, wobei auch Lerntipps und vertiefende Trainings zu den Inhalten gehören. Über einen Online Account bei „myWIFI“ können Kursteilnehmer Kurse buchen, Links für Online Meetings abrufen, Daten verwalten oder Bestätigungen herunterladen.