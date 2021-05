Innovationswerkstatt der Uni Graz am 16. Juni

Workshop. Die Uni Graz bringt am 16. Juni 2021 wieder die Innovationswerkstatt „Digital Innovation Modelling“. Für Studierende ist die Teilnahme kostenlos.

Die Innovationswerkstatt „Digital Innovation Modelling“ von Uni for Life, Weiterbildungseinrichtung der Uni Graz, startet am 16. Juni 2021 in die nächste Runde. Für Studierende ist die Teilnahme kostenlos. Diesmal mit dabei sind die Unternehmen Knapp, AT&S, Lebenshilfen Soziale Dienste und die Merkur Versicherung.

Aus jedem Unternehmen werden laut den Angaben bis zu vier Mitarbeiter nominiert, die in Kleingruppen mit Studierenden der Uni Graz mögliche Innovationsprojekte entwickeln. Dabei soll das Erreichen konkreter, umsetzbarer Innovationsschritte für die Unternehmen im Vordergrund stehen: „Die Innovationswerkstatt liefert konkret verwertbare Ergebnisse, interdisziplinäre Vernetzung und einen Wissensvorsprung gegenüber Mitbewerbern“, so Reinhard Willfort, stellvertretender wissenschaftlicher Leiter der Ideenwerkstatt.

Anmeldung ab sofort möglich

Der Universitätsworkshop „Digital Innovation Modelling“ umfasst insgesamt sechs Workshops. Studierende können sich ab sofort auf der Webseite von Uni for Life für den kommenden Workshop am 16. Juni 2021 kostenlos anmelden. Interessierte Unternehmen können sich für eine mögliche Teilnahme an künftigen Terminen ebenfalls an Uni for Life wenden.