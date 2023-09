Viel Interesse an neuen Krypto-Steuerregeln, so Facultas

Events und Fachverlage. Die Besteuerung von Kryptowährungen war Gegenstand des 3. Kryptorechtstages: Nun kommt ein Tagungsband dazu. Event Nr. 4 wird Nachhaltigkeit behandeln.

Im Rahmen der laut den Angaben ausgebuchten Veranstaltung der Uni Wien haben Praktiker und Wissenschaftler zu den wesentlichen Fragen der Reform der Besteuerung von Kryptowährungen vorgetragen sowie im Rahmen der Paneldiskussion diskutiert. Nun erscheint das Handbuch „Besteuerung von Kryptowährungen“, das die Erkenntnisse aus der Veranstaltung wiedergeben und als Nachschlagewerk und Hilfsmittel für die Steuerprofis dienen soll. Präsentiert wird es am 17.10.2023, so Fachverlag Facultas.

Nachhaltigkeit als neues Thema

Kurz darauf (19. Oktober) soll der 4. Kryptorechtstag dann ein Update der Entwicklungen in dem neuen Fachgebiets liefern. Die Veranstaltung in der SkyLounge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Wien steht heuer unter dem Motto „Blockchain and Sustainability – Wie nachhaltig sind verteilte Systeme?“, nimmt also ESG und Kryptos in den Fokus – ein Thema, bei dem die neuen Cyberassets bekanntlich oft ein wenig alt aussehen. Zu den Vortragenden zählen laut Programm Ingo Weber (TU München), Krzysztof Pietrzak (ISTA), Paul Wessely (OeNPAY Financial Innovation Hub), Konrad Lachmayr (SFU) u.a.