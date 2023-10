Technische Universitäten: Drei neue Chefs für die TU Austria

Wien/Graz/Leoben. Drei neue Rektoren stehen an der Spitze der Interessenvertretung TU Austria: Präsident Horst Bischof (TU Graz), Jens Schneider (TU Wien) und Peter Moser (Montanuni Leoben).

Österreichs Allianz der Technik-Unis, die TU Austria, hat einen neuen Vorstand: Nach dem Wechsel in den Rektoraten aller drei Universitäten der TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuniversität Leoben) hat die Allianz laut den Angaben Anfang Oktober einen neuen Vorstand gewählt.

TU Graz-Rektor Horst Bischof übernimmt demnach bis Ende Juni 2024 das Amt des Präsidenten, TU Wien-Rektor Jens Schneider und der Rektor der Montanuniversität Leoben, Peter Moser, fungieren als Vizepräsidenten. Die drei neuen Vorstände folgen auf ein Team, das zuvor zwölf Jahre in unveränderter Zusammensetzung die Geschicke der TU Austria gelenkt hatte. „Ich möchte mich ganz herzlich bei Sabine Seidler, Harald Kainz und Wilfried Eichlseder für ihr großartiges Wirken im Rahmen von TU Austria bedanken“, so Horst Bischof in einer Aussendung: „Dank ihnen hat diese Allianz national und international stark an Sichtbarkeit und Bedeutung gewonnen.“

Die von den ehemaligen Rektor:innen Seidler (TU Wien), Kainz (TU Graz) und Eichlseder (Montanuniversität Leoben) forcierten Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie Industriekooperationen sollen auch in den kommenden Jahren im Fokus der TU Austria stehen, heißt es weiter. Außerdem werde man „eine Profilschärfung unserer Allianz in Angriff nehmen“, so Bischof. Strategische Schwerpunktsetzungen möchte der neue Vorstand in den kommenden Monaten entwickeln.

Die bisherige Arbeit

Den drei Vorgänger:innen sei es während ihrer Amtszeit gelungen, die TU Austria als wichtige Akteurin in Österreichs Forschungs- und Innovationslandschaft zu etablieren. Sichtbar werde dies u.a. am Hochschulpolitischen Dialog, den die TU Austria gemeinsam mit der Industriellenvereinigung veranstaltet und der Vertreter:innen aus Wirtschaft, Forschung und Politik anziehen soll. Dazu habe man mit Positionspapieren und Forderungskatalogen zu Forschungspolitik, Studienangelegenheiten und Human Resources Akzente gesetzt. International befinde sich die TU Austria im engen Austausch mit TU9, dem Verband führender Technischer Universitäten in Deutschland, und 4TU in den Niederlanden.