77 neue Studierende an Charlotte Fresenius-Privatuni Wien

Hochschulen. Die neue Charlotte Fresenius Privatuni öffnet ihre Tore für das Wintersemester. Der Fokus liegt aktuell auf Wirtschaft.

Mit dem Start des Wintersemesters 2023/24 heiße die Charlotte Fresenius Privatuniversität Wien am Standort Seestadt zahlreiche Studierende willkommen, so die Uni: 77 Studierende kommen konkret dazu. „Unser Ziel ist es, eine inspirierende Umgebung zu schaffen, in der Studierende ihr volles Potenzial entfalten können. Schließlich ist die Charlotte Fresenius Privatuniversität nicht nur eine Universität, sondern vor allem ein Ort des Wissensaustauschs, der Kreativität und des persönlichen Wachstums“, meint Gründungsrektor Martin Kreeb.

Nachhaltige Bildung für eine grüne Zukunft

Aktuell bietet die neue Wiener Privatuni vier Studienangebote: Betriebswirtschaftslehre (B.A. und M.Sc. ), Wirtschaftspsychologie (B.Sc. ), sowie Sustainability Marketing und Leadership (M.Sc.). Psychologie (B.Sc.) sowie Nachhaltige Immobilienwirtschaft (B.Sc.) befinden sich laut den Angaben in Akkreditierung. Alle Studiengänge seien stark auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet und berücksichtigen die wichtigen Aspekte der Digitalisierung und Innovationsfähigkeit, heißt es weiter.

Darüber hinaus arbeite die Uni derzeit am Aufbau eines internationalen Partnernetzwerks, das den Studierenden die Möglichkeit eröffnet, auch in anderen Städten zu studieren. So ist ein Studienprogramm in New York (USA) geplant.