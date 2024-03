WU Wien startet die Registrierung für den Bachelor: So läuft die Anmeldung

Anmeldeverfahren, Test & Co. Studieninteressierte können sich ab sofort an der WU Wien für die drei Bachelorstudien „Business and Economics“ (BBE), „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ (WISO) und „Wirtschaftsrecht“ (WIRE) registrieren.

Sollten bis zum Ende der jeweiligen Frist mehr gültige Anmeldungen als Studienplätze vorliegen, beginnt das Aufnahmeverfahren im jeweiligen Bachelorstudium. Am 8. März findet laut den Angaben an der WU Wien ein Tag der offenen Tür statt.

Das Interesse an einem WU-Studium war in den vergangenen Jahren derart hoch, dass die Aufnahmeprüfungen stets stattfanden. Im letzten Jahr gab es in Summe mit knapp 9.000 Bewerberinnen und Bewerbern sogar Rekordanmeldezahlen.

Die Anzahl der Studienplätze für das Studienjahr 2024/25:

240 für das englischsprachige Studium Business and Economics,

2.703 für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und

870 für Wirtschaftsrecht.

Mehrstufiges Aufnahmeverfahren

Bis zum 22. Mai (WISO und BBE) bzw. 3. Juni (WIRE) müssen sich Studieninteressierte für ihr gewähltes Bachelorstudium online registrieren. Danach wird bekannt gegeben, ob das jeweilige Aufnahmeverfahren startet.

Ist dies der Fall, haben Bewerber bis zum 3. Juni (BBE und WISO) bzw. 12. Juni (WIRE) Zeit, ein Online-Self-Assessment (OSA) durchzuführen. Das OSA enthält Fragen zu Erwartungen, Interessen und studienrelevanten Fähigkeiten.

Die ufnahmeprüfungen

Übersteigt die Zahl der Studienbewerber danach immer noch die Zahl der Studienplätze, startet die nächste Stufe des Aufnahmeverfahrens:

Für Business and Economics findet dazu am 18. Juni ein Aufnahmetest statt, der online durchgeführt wird.

findet dazu am ein Aufnahmetest statt, der online durchgeführt wird. Für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird am 2. Juli eine Online-Prüfung durchgeführt.

wird am eine Online-Prüfung durchgeführt. In Wirtschaftsrecht findet der Aufnahmetest am 9. Juli als Präsenztest am Campus WU statt.

Keine nachträgliche Anmeldung möglich

Wer im Wintersemester 2024/25 oder im Sommersemester 2025 ein deutschsprachiges Bachelorstudium an der WU beginnen möchte, muss sich registrieren. Dies gilt auch für Personen, die noch Präsenz- oder Zivildienst leisten müssen, sofern sie im Sommersemester 2025 beginnen möchten.

Der Studienbeginn für BBE ist nur zum Wintersemester möglich. Eine spätere Anmeldung und damit verbunden ein späteres Ablegen des Tests ist für kein Bachelorstudium möglich, teilt die WU Wien mit.