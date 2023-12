Steuer-Jobplattform Taxado im Pakt mit Linde Verlag

Fachverlage & Tax Tech. Die auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer spezialisierte Plattform taxado hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und Linde als Partner an Bord geholt.

Die im November gelaunchte Recruiting- und Karriere-Plattform taxado hat nach eigenen Angaben über eine Finanzierungsrunde von einem Investoren-Konsortium Mittel in Höhe von 1,4 Mio. Euro generiert. Diese sollen vor allem in die Weiterentwicklung der Plattform und ihrer Features sowie „Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bei Kanzleien und Talenten“ fließen, wie es in einer Aussendung heißt.

Aktuell habe man über taxado bereits mehrere Jobs besetzt und über 1.500 Kanzleien auf dem Portal erfasst. „Mit taxado bringen wir frischen Wind in das Recruiting der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien“, so Wolfgang Deutschmann, Gründer und Geschäftsführer von taxado. Die Steuerberaterbranche klagt derzeit über beträchtlichen Fachkräftemangel; taxado will als Job-Plattform in dieser Nische punkten und im Wettbewerb mit den großen Playern wie Xing oder Linkedin durch Social Media-Strategien und KI-Tools bestehen.

Partnerschaft mit Linde Verlag

Mit dem auf Steuerrecht spezialisierten Fachverlag Linde hat das Startup ein Abkommen geschlossen, um über Weiterbildungen die Branche im HR- und Recruiting-Bereich zu modernisieren, wie es heißt. „Wir möchten neben den Kanzleien mit möglichst allen wichtigen Stakeholdern der Branche kooperieren und so den Talenten von morgen zeigen, dass die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung eine spannende Perspektive bietet und verstaubte Vorurteile ablegt“, so Deutschmann.