Neue Fachzeitschrift RWK mit Reporting-Fokus erscheint am 20.1.

Berichte, Prüfer & Co. Die neue Fachzeitschrift RWK ist auf Reporting spezialisiert. In der ersten Ausgabe wird u.a. die Nachhaltigkeitsberichterstattung beleuchtet.

Die neue Fachzeitschrift Reporting & Wirtschaft kompakt (RWK) erscheint am 20. Jänner 2024 und soll monatlich über die wichtigen Reporting-Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichten, so der Linde Verlag. Dabei werde ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt.

Beleuchten will man u.a. die Verzahnung mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung – Stichwort ESG – und die Schnittstelle zwischen Prüfung und Digitalisierung. Auch ein regelmäßiger „Blick nach Brüssel“ auf die europäischen Trends im Reporting ist geplant. Herausgeber ist Univ.-Prof. Ewald Aschauer, Leiter der Abteilung für Unternehmensrechnung und Revision der Wirtschaftsuniversität Wien (WU).

Die Themen

In der ersten Ausgabe finden sich u.a. Beiträge zur Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse nach der Taxonomie-Verordnung, zu datengetriebenem Nachhaltigkeitsreporting, zur degressiven Abschreibung („Ist ein Gleichklang zwischen Unternehmensrecht und Steuerrecht möglich?“) und zur digitalen Transformation, die eine neue Ära in der Wirtschaftsprüfung einleite. Betrachtet werden auch aktuelle Entscheidungen, in der Jänner-Ausgabe konkret zum Aussageverweigerungsrecht und Einschränkungen für Wirtschaftsprüfer:innen im Spiegel der aktuellen OLG-Rechtsprechung, so der Verlag.