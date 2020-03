Kurse in der warmen Jahreszeit: Legal Tech, Kommunikation, Tagungen

Education. Neue Zertifikatslehrgänge bieten das IfM und die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ). Neues gibt es auch bei ACB.

Das Institut für Management (IfM) bietet in Kooperation mit der FH Salzburg einen neuen Zertifikatslehrgang zum Thema Digitale Kommunikation und Führung.

Die Inhalte des Zertifikatslehrgangs sind u.a.:

Stärkung und Ausbau von Führungsqualitäten, insbesondere sozialer und kommunikativer Kompetenzen

Kompetenzausbau im Bereich der Digitalisierung

Umgang mit neuen Technologien

Planung und Steuerung von Digitalisierungs- und Innovationsprozessen und neuen

Geschäftsmodellen

Geschäftsmodellen Planung und Umsetzung von Change Management-Prozessen

Der Zertifikatslehrgang ist in 7 Module à 2 Tage aufgeteilt und richtet sich an Führungskräfte oder Personen, die eine Führungsposition in einem Unternehmen anstreben. Die Lehrgangsmodule finden am IfM im Schloss Leopoldskron und an der FH Salzburg im Schloss Urstein statt.

Neuer Lehrgang „Certified Digital Legal Expert“

Die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) bietet in Kooperation mit dem Manz Verlag den neuen Zertifikatslehrgang „Certified Digital Legal Expert“. Der Lehrgang umfasst insgesamt 6 Tage und behandelt u.a. Themen wie:

Informatik

E-Commerce

Intellectual Property

Datenschutz

Arbeitsrecht und Digitalisierung

Elektronische Signaturen & Dokumente

Telekommunikationsrecht

IT Security

E-Government

Legal Tech

Cloud Computing

Blockchain und Smart Contracts

Start des Zertifikatslehrgangs ist der 30.9.2020.

Außerdem verantstaltet die VUJ am 13. Oktober den diesjährigen Unternehmensjuristenkongress im Radisson Blu Park Royal Palace in Wien. Im Anschluss an den Kongress finden wieder die „Promoting the Best“-Awards im Looshaus statt.

Neue Veranstaltungsreihe des ACB

Das Austrian Convention Bureau (ACB), Dachverband der österreichischen Tagungsindustrie, veranstaltet heuer die Jahrestagung Convention4u am 6. und 7. Juli in Wiener Neustadt. Außerdem hat die ACB eine Veranstaltungsreihe für Neueinsteiger gestartet: Die „ACB Beginners Lounge“ gibt einen ersten Überblick über die Tagungslandschaft in Österreich.