Ali Aram leitet Insurance Consulting von EY

Wien. EY-Partner Ali Aram übernimmt neben der Leitung des Technology Consulting auch den Versicherungssektor bei EY Österreich.

Ali Aram ist seit neun Jahren bei EY tätig und wurde 2016 zum Partner im Bereich Technology Consulting ernannt. In den letzten Jahren verantwortete er bereits den Bereich Insurance Consulting und ist zudem Leiter für Technology Consulting bei EY Österreich.

Fokus auf Transformationsprojekte

Vor seinem Einstieg bei EY im Jahr 2012 war Ali Aram zwölf Jahre im IT-Bereich eines Technologieunternehmens in Österreich und Osteuropa tätig. Er berate u.a. Unternehmen bei der Umsetzung von Transformationsprojekten.

Aram hat Wirtschaftswissenschaften an der Uni Wien und an der University of California Los Angeles (UCLA) studiert.