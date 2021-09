Über die Beurteilung einer „selbständigen“ Tätigkeit, bei welcher sowohl zuvor als auch danach ein Dienstverhältnis zwischen den Vertragsparteien bestand, berichtet Dr. Christian Wesener.

Weiters finden Sie spannende Entscheidungsbesprechungen in dem aktuellen E-Paper, so beispielsweise zum Übergang von Verlusten bei (gescheiterter) Umwandlung mit fingiertem Betrieb, zur Wiedereinsetzung in die Revisionsfrist und viele mehr.

>>> Weiter

(Werbung)