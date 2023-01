Unternehmertagung: Von Forecast bis Cybercrime

Salzburg. Die Unternehmertagung 2023 von BMD soll aktuelle Trends in den Fokus stellen: Von Management by Forecast und Optimierung der Buchhaltung bis zu neuen Sicherheitsgefahren, Stichwort „Cybercrime as a Service“.

Die zweitägige Unternehmertagung verbindet Fortbildung mit einer „lässigen Umgebung“ (dem Hotel Edelweiß im Salzburger Großarl), sagt BMD Akademie-Leiter Roland Beranek. Am 13. März 2023 stehe dabei zunächst die Optimierung der Buchhaltung auf dem Programm: „Mehr Pep in Ihrer Buchhaltung – wie gelingt die Prozessoptimierung?“ (Julia Polak). Tipps für einfache Optimierungen für schnell erzielbare Erfolge werden ebenfalls versprochen.

Um die Unternehmenssteuerung mit Budget und Forecast geht es im Vortrag von Christoph Eisl („Chefinfos erstellen und verstehen“). BMD Akademie-Leiter Beranek widmet sich am Nachmittag kriminalistischen Aktivitäten, konkret der „Spurensuche in Ihrer Buchhaltung“. Die These: Grenzenloses Vertrauen führt ins Verderben. Behandelt werde „Warren Buffets Devise beim Recruiting“ ebenso wie Praxisbeispiele für Betriebskriminalität, das Aufdecken von Ungereimtheiten in der Buchhaltung – und die Vorbeugung.

Kontrolle behalten, Haftung verringern?

Um „Haftung bei Unternehmen – wann haftet wer und wie?“ geht es am 14.3. (Karl Weilhartner). Konkret behandelt werden die Organhaftung (insbesondere Geschäftsführerhaftung) und die Haftung bei Ausplünderung der Gesellschaft durch die Gesellschafter (Verbot der Einlagenrückgewähr). Auch die Möglichkeit von Haftungseinschränkungen bzw. -ausschlüssen im Vertragsrecht werde behandelt.

Weitere Tagesordnungspunkt sind laut Veranstalter „Interne Kontrolle? Vertrauen ist gut – Kontrolle geht schneller!“ (Vortrag von Paul Grünberger zu internen Kontrollsystemen) und „Ich wurde gehackt – was jetzt? Livehacking!“ (Jürgen Weiss) inklusive dem Trend zu „Cybercrime as a Service“.