KI-Tool von LexisNexis kommt: Näheres auf der LexCon

Wien. LexisNexis startet demnächst in den USA ein Tool namens Lexis+ AI, sozusagen die Antwort auf ChatGPT: In Österreich wird es auf der LexCon am 17.10. Schwerpunktthema sein.

Bei LexisNexis arbeiten weltweit ca. 2.000 IT-Profis, die sich seit Jahren mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, heißt es in einer Kundeninformation des Konzerns: In den nächsten Monaten werde man in den USA ein Tool namens Lexis+ AI launchen, das wie ChatGPT intelligent auf Fragen reagiere, dabei aber verlässliches und korrektes Rechtswissen bieten soll (und zwar mit Zitaten belegt). Ziel sei, ein hochwertiges und ausgereiftes Produkt zu bieten.

Aktuelle Chatbots vom Schlage eines ChatGPT glänzen in den Augen der Fachverlage nämlich nicht gerade durch Zuverlässigkeit, was auch Manz-Chefin Susanne Stein-Pressl schon im Interview festgehalten hat: Ihre eigenen KI-Tools legen den Schwerpunkt auf die Untertützung der Userinnen und User, nicht auf kritiklose Übernahme eines von Algorithmen geschaffenen Outputs.

Präsentation bei der LexCon

Auch in der Ankündigung von LexisNexis ist keine Rede davon, Heerscharen von Juristen ersetzen zu wollen: Das neue KI-Tool von LexisNexis soll im Gegenteil menschliche Expertise ergänzen, um Routinen zu vereinfachen und schneller und verlässlicher Antworten zu erhalten, heißt es dort. Dazu gehören auch Weiterverarbeitungsschritte, wie das Zusammenfassen und Vereinfachen von Texten oder das Aufsetzen von Emails.

Die Technologie soll grundsätzlich auch für die österreichische Steuer- und Rechtsbranche zugänglich gemacht werden, ein konkreter Starttermin wird aber noch nicht kommuniziert. Bei der hausinternen Neuigkeiten-Messe LexCon am 17.10.2023 in Wien soll es aber einen Schwerpunkt dazu geben.