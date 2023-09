Tipps zur Jobsuche für Ukrainerinnen von BDO

Wien. Bei einem Beratungsevent geben Experten von BDO Tipps für vertriebene Frauen aus der Ukraine: Es geht um Jobsuche, Lebenslauf, Bewerbungsgespräch und mehr.

Der Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt wurde für Vertriebene aus der Ukraine zwar erleichtert, Jobsuche und Bewerbungsprozess stellen für ukrainische Frauen allerdings noch immer große Hürden dar. BDO biete daher bei einem Beratungsevent am 4.10.2023 von 17-19 Uhr kostenlose Beratung auf Englisch und Ukrainisch an, kündigt die Steuerkanzlei an.

Inhalt und Vortragende

Die nach Österreich geflüchteten ukrainischen Frauen erhalten im Rahmen des Events Einblick in die österreichische Arbeitskultur und den österreichischen Arbeitsmarkt. Außerdem geben die Recruiting und Karrierecoaching Expert:innen von BDO praktische Hilfestellung zu Jobsuche, Erstellung von Bewerbungsunterlagen und zum Bewerbungsgespräch, heißt es weiter.

So geht es beispielsweise darum, wo und wie in Österreich nach einem Job gesucht werden kann, wie eine chancenreiche Bewerbung inklusive Lebenslauf aussehen sollte und worauf es dann beim Gespräch mit den potenziellen Arbeitgeber:innen ankommt. Vor Ort sind Lisa Bischof (Senior Consultant BDO), Oleksandr Chermnykh (Consultant) und Kerstin Tomancok (Managerin). Die Veranstaltung findet auf Englisch (Hauptsprache) und Ukrainisch (Hauptpunkte und Schlussfolgerungen) statt.